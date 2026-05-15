Vital Infrastructure Property Trust: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Vital Infrastructure Property Trust hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vital Infrastructure Property Trust in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 78,0 Millionen CAD im Vergleich zu 115,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at