Vital Infrastructure Property Trust: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Vital Infrastructure Property Trust hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das vergangene Quartal hat Vital Infrastructure Property Trust mit einem Umsatz von insgesamt 69,8 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 31,97 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at