17.11.2025 06:31:29
VITAL KSK hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
VITAL KSK hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 88,48 JPY. Im letzten Jahr hatte VITAL KSK einen Gewinn von 27,85 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 152,06 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 150,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
