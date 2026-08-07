VITAL KSK hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

VITAL KSK lud am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,44 JPY. Im Vorjahresviertel hatte VITAL KSK 14,36 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 154,60 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 148,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at