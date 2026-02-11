|
VITAL KSK stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
VITAL KSK stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 19,01 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 82,28 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 164,32 Milliarden JPY gegenüber 163,60 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
