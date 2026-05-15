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15.05.2026 06:31:29
VITAL KSK stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
VITAL KSK hat sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 30,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 17,99 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 145,94 Milliarden JPY gegenüber 139,69 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 152,29 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 149,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
VITAL KSK hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 610,50 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 600,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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