VITAL KSK zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

VITAL KSK hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,19 JPY. Im Vorjahresviertel hatte VITAL KSK 88,48 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat VITAL KSK 155,21 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 152,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at