Vitalhub: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vitalhub lud am 18.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,07 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vitalhub 0,020 CAD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31,4 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 52,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,100 CAD. Im Vorjahr hatte Vitalhub 0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 108,97 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 58,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Vitalhub einen Umsatz von 68,59 Millionen CAD eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,064 CAD je Aktie sowie einen Umsatz von 108,53 Millionen CAD belaufen.

Redaktion finanzen.at