Vitality Products hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Vitality Products hat am 30.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,2 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen CAD in den Büchern standen.

