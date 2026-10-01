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01.10.2026 06:31:29
Vitality Products legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Vitality Products hat am 29.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vitality Products im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,0 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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