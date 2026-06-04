Vitality Products: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Vitality Products hat am 01.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 4,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Vitality Products mit einem Umsatz von insgesamt 0,86 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,79 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 8,86 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at