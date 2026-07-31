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31.07.2026 06:31:29
VitaNova Life Sciences hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
VitaNova Life Sciences hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 USD je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VitaNova Life Sciences in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 2,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat VitaNova Life Sciences im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,03 Millionen USD. Im Vorjahr waren 2,66 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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