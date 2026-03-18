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18.03.2026 06:31:28
VitaNova Life Sciences stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
VitaNova Life Sciences hat am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VitaNova Life Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 129,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,7 Millionen USD im Vergleich zu 0,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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