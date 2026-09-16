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16.09.2026 06:31:29
VitaNova Life Sciences stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
VitaNova Life Sciences präsentierte am 14.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.
Umsatzseitig wurden 0,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VitaNova Life Sciences 0,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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