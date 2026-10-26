Vitec Software Group (B): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Vitec Software Group (B) hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,01 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Vitec Software Group (B) 2,82 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Vitec Software Group (B) im vergangenen Quartal 908,8 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vitec Software Group (B) 854,8 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at