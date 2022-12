Vitesco-Aktie: JPMorgan hebt Kursziel für Vitesco an

In Erwartung geringer schwankender Rohstoffkosten und stabilerer Lieferketten dürfte 2023 für die Automobilindustrie ein ertragsstarkes Jahr werden, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Zudem sollten globale Produktionspläne die Ertragsdynamik der Zulieferer ankurbeln und es den Herstellern ermöglichen, Gewinne auf hohem Niveau zu erzielen. Letztere dürften ihre starke Preissetzungsmacht auf Kosten geringerer Produktionsmengen schützen können. Die Empfehlung für Vitesco gründet auf seiner Annahme, dass der Zulieferer von der weltweit zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen profitiert.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)