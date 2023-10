Vitesco-Aktie tiefer: Warburg Research senkt Vitesco auf 'Hold'

Nach dem Kurssprung in Reaktion auf die Kaufofferte berge die Aktie des Autozulieferers Vitesco praktisch kein Aufwärtspotenzial mehr, begründete Analyst Marc-Rene Tonn sein neues Votum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein Gegenangebot der Konkurrenz halte er für unwahrscheinlich.

Die Vitesco-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,27 Prozent leichter bei 90,90 Euro.

