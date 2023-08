Vitesco kooperiert verstärkt mit Baosteel - Vitesco Technologies-Aktie schwach

Die beiden Unternehmen wollen neue Materialien auf Basis von hochwertigem, nicht-orientiertem Siliziumstahl einsetzen, wie Vitesco mitteilte. Dabei handelt es sich um eine Legierung mit sehr niedrigem Kohlenstoffgehalt. Außerdem wollen sie die Entwicklung der Elektromobilität vorantreiben und ein Modell der gemeinsamen Wertschöpfung für die Industrie schaffen.

Eines der neuen Materialien ist beispielsweise neuartiges nicht-kornorientiertes Elektroblech mit hohem Siliziumanteil, das in Stator- und Rotorblechen für Antriebsmotoren eingesetzt werden kann. Darüber hinaus werden beide Unternehmen gemeinsam die Entwicklungszusammenarbeit bei verwandten neuen Materialien und Technologiedesigns intensivieren, um den Einsatz von hochwertigem Siliziumstahl im Automobilbereich auszubauen. Die technologischen Erkenntnisse aus dieser Zusammenarbeit sollen künftig in den Elektroantriebs- und in Thermomanagementsystemen von Vitesco Technologies zum Einsatz kommen.

Vitesco hat sich zum Ziel gesetzt, seine Produktion bis 2030 und alle Geschäftsprozesse entlang der Wertschöpfungskette bis spätestens 2040 vollständig CO2-neutral zu gestalten. Auch Baosteel verfolgt der Mitteilung zufolge das Ziel der Klimaneutralität. Die beiden Unternehmen haben 2018 begonnen, gemeinsam an Materialien für Motoren der Plattform für den elektrischen Achsantrieb EMR3 zu arbeiten.

Die Vitesco-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,90 Prozent tiefer bei 75,30 Euro.

