Vitesse Energy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Vitesse Energy hat am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vitesse Energy 0,080 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 67,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vitesse Energy 66,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at