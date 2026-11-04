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04.11.2026 06:31:28
Vitesse Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Vitesse Energy präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,86 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 83,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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