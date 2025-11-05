Vitesse Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vitesse Energy präsentierte am 03.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Vitesse Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,530 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 67,4 Millionen USD – ein Plus von 15,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vitesse Energy 58,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at