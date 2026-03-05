Vitesse Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Vitesse Energy stellte am 02.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Vitesse Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Vitesse Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 58,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 55,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit einem EPS von 0,640 USD lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als Vitesse Energy mit 0,640 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Jahresumsatz wurde auf 257,09 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 242,00 Millionen USD umgesetzt worden waren.

