Vitreous Glass legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vitreous Glass hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0,13 CAD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,130 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz lag bei 3,8 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 1,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at