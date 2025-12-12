Vitreous Glass öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vitreous Glass hat am 09.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,17 CAD gegenüber 0,090 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 65,27 Prozent auf 4,0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,500 CAD. Im letzten Jahr hatte Vitreous Glass einen Gewinn von 0,380 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 14,07 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,66 Millionen CAD in den Büchern standen.

