Vitro SAB de CV (A) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vitro SAB de CV (A) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 1,37 MXN. Im letzten Jahr hatte Vitro SAB de CV (A) einen Gewinn von -1,390 MXN je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,59 Prozent auf 1,34 Milliarden MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,36 Milliarden MXN gelegen.

Redaktion finanzen.at