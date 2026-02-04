Vitrolife Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vitrolife Registered hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 39,24 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,03 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vitrolife Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,09 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 891,0 Millionen SEK im Vergleich zu 959,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 37,010 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Vitrolife Registered ein Ergebnis je Aktie von 3,79 SEK vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,44 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 3,61 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at