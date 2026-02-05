Vitrolife Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vitrolife Un hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 4,17 USD gegenüber 0,100 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Vitrolife Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 89,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 3,770 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 350,75 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 341,35 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at