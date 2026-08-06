Switc a Aktie
WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044
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06.08.2026 17:22:00
Viture stellt günstige Display-Brille und USB-C-Dock für Nintendo Switch 2 vor
Viture bringt ein Budget-Modell auf den Markt und bietet neues Zubehör, das die eigenen Display-Brillen mit der Nintendo Switch 2 kompatibel macht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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