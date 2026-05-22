Vivakor hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Vivakor lud am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -42,000 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 47,88 Prozent zurück. Hier wurden 19,5 Millionen USD gegenüber 37,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at