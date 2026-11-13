Vivani Medical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vivani Medical hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Vivani Medical hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,110 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at