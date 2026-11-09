Vivanza Biosciences gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Vivanza Biosciences hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 INR. Im Vorjahresviertel hatte Vivanza Biosciences 0,140 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 114,1 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 79,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 553,6 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at