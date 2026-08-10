Vivanza Biosciences präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vivanza Biosciences hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 INR gegenüber 0,020 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 92,9 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at