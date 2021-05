Vivendi erwägt Verkauf von weiteren 10 Prozent an Universal Music - Aktie gefragt

Der französische Medienkonzern Vivendi will sich von weiteren Anteilen an der vor dem Börsengang stehenden Tochter Universal Music Group (UMG) trennen.

Wie die Vivendi SE mitteilte, erwägt sie den Verkauf von weiteren 10 Prozent an einen amerikanischen Investor. Alternativ will sie 5 bis 10 Prozent öffentlich zum Verkauf anbieten.

Der Verkauf soll noch vor der geplanten Abspaltung von 60 Prozent der UMG-Aktien an die Vivendi-Aktionäre über die Bühne gehen. Im September soll UMG in Amsterdam an die Börse gehen. Vivendi will 10 Prozent an dem Unternehmen mindestens zwei Jahre lang halten.

Vertreter von Vivendi werden aber nicht im Verwaltungsrat von UMG vertreten sein, der sich zum größten Teil aus unabhängigen Mitgliedern zusammensetzen soll, wie die Franzosen nun ankündigten. Deren Amtszeit werde auf zwei Geschäftsjahre begrenzt.

Die Universal Music Group steigerte ihren operativen Gewinn im ersten Quartal auf 322 von 248 Millionen Euro. Der Umsatz legte um 9,4 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro zu. Der den Anteilseignern zuzurechnende Gewinn kletterte um mehr als 60 Prozent auf 135 Millionen Euro.

Von Cecilia Butini

Die Vivendi-Aktie gewinnt an der EURONEXT in Paris derzeit 3,29 Prozent auf 30,10 Euro.

PARIS (Dow Jones)