Viver legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Viver hat am 08.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 BRL je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 BRL je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 62,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,8 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 10,2 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at