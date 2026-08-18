Viver präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Viver stellte am 15.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,13 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,900 BRL erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Viver in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,1 Millionen BRL im Vergleich zu 9,4 Millionen BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at