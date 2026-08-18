|
18.08.2026 06:31:29
Viver präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Viver stellte am 15.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,13 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,900 BRL erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Viver in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,1 Millionen BRL im Vergleich zu 9,4 Millionen BRL im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!