Vivid Games informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vivid Games hat am 25.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 PLN vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,1 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,8 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at