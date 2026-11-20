Vivid Games präsentierte in der am 18.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,02 PLN. Ein Jahr zuvor waren -0,010 PLN je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Vivid Games 1,8 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,1 Millionen PLN umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at