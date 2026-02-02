Vivid Global Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vivid Global Industries lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,21 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Vivid Global Industries mit einem Umsatz von insgesamt 147,3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 91,63 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at