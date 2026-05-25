Vivid Global Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Vivid Global Industries präsentierte am 22.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,130 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 146,0 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,1 Millionen INR in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,800 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,420 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 537,76 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 30,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 412,32 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at