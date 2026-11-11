Vivid Seats A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vivid Seats A hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,910 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Vivid Seats A mit einem Umsatz von insgesamt 126,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 136,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,95 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at