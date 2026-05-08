Vivid Seats A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vivid Seats A hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,35 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,000 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 125,8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 23,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vivid Seats A 164,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at