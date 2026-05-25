|
25.05.2026 12:39:41
Vividthree To Report Lower Revenue, Loss For FY26
(RTTNews) - The Board of Vividthree Holdings Ltd. (OMK.SI) said, following a preliminary review of the unaudited financial results, the Group is expected to report a net loss for fiscal 2026, mainly attributable to lower revenue, recognition of impairment losses on goodwill arising from business combinations, fair value losses in investments in financial assets, and expected credit losses on receivables.
Vividthree Holdings advised shareholders and potential investors to exercise caution when dealing in the shares of the company. Vividthree is still in the process of finalising its unaudited financial results.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.100er Marke -- DAX gewinnt kräftig -- Asiatische Börsen schließen stark - Nikkei 225 erstmals über 65.000 Punkten
Der ATX kann zum Wochenstart klar steigen. Der DAX zeigt sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.