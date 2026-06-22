Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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22.06.2026 06:01:37
Vivien Jain: «Die Power ist da»
Vivien Jain leitet seit knapp sechs Monaten den Verband Schweizerischer Vermögensverwalter. Im Interview erklärt sie, warum die Aufsichtskosten der Finma zu hoch sind, weshalb die befürchtete Branchenkonsolidierung ausblieb und wie die Mitglieder des VSV das Nachfolgeproblem angehen sollten. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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