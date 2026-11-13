Vivo Bio Tech: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Vivo Bio Tech hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,450 INR je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 171,9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 131,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at