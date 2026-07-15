Vivo Bio Tech gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vivo Bio Tech hat am 13.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,08 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vivo Bio Tech noch ein Gewinn pro Aktie von 0,740 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 142,8 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 125,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at