Vivo Bio Tech: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Vivo Bio Tech lud am 30.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,52 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,690 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 142,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 122,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,820 INR gegenüber 4,76 INR im Vorjahr verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Vivo Bio Tech in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 533,35 Millionen INR im Vergleich zu 466,73 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at