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22.05.2026 06:31:29
Vivos Therapeutics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Vivos Therapeutics lud am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei -0,52 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,450 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Vivos Therapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 5,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 70,20 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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