Vivos Therapeutics lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,490 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 6,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 5,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at