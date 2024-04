Vize-Kanzler Habeck zu Unterstützungs-Besuch in der Ukraine

Berlin/Kiew (Reuters) - Vize-Kanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist zu einem Unterstützungs-Besuch in die Ukraine gereist.

Deutschland stehe auch im dritten Jahr des brutalen und völkerrechtswidrigen Angriffskriegs fest an der Seite der Ukraine, erklärte der Grünen-Politiker am Donnerstag nach seiner Ankunft. Zur Unterstützung gehöre auch Wiederaufbau und eine widerstandsfähige Energieversorgung. Dafür seien private Investitionen zentral. Er werde daher von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. "Sie demonstriert, dass auch die deutsche Wirtschaft die Zukunft der Ukraine in Europa fest im Blick hat." Als künftiges EU-Mitglied und mit gut ausgebildeten Menschen biete sich Chancen für deutsche und internationale Unternehmen.

Habeck will nach der Ukraine auch das Nachbarland Moldau besuchen. "Moskaus Aggression wirkt sich mit voller Wucht auch auf die Nachbarn der Ukraine aus. Deutschland unterstützt die Republik Moldau als verlässlicher Partner dabei, russischen Destabilisierungsversuchen zu begegnen, und begleitet das Land auf seinem Weg in die EU", so Habeck.

