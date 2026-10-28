28.10.2026 05:49:39

Vizekanzler Klingbeil leitet Kabinett

BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) leitet am Mittwoch (ab 10.00 Uhr) die Sitzung des Bundeskabinetts. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) befindet sich auf einer Asien-Reise.

Ein Thema: Die Bundesregierung möchte den Schutz wichtiger Anlagen durch strengere Regeln für die Sicherheitsüberprüfung des Personals ausweiten. Mit einer Verordnung, über die nach Angaben einer Sprecherin des Innenministeriums im Kabinett beraten werden soll, wird der Kreis derjenigen ausgeweitet, die entsprechend durchleuchtet werden. Betroffen ist etwa, wer bei der Leitstelle eines Bahnunternehmens oder im Kontrollraum einer Talsperre arbeitet.

Hintergrund ist eine Zunahme von Ausspähungen und Sabotage vor allem durch Akteure im Auftrag Russlands. Bei der Sicherheitsüberprüfung wird unter Mitwirkung des Verfassungsschutzes geschaut, ob jemand womöglich nicht hinter der demokratischen Grundordnung steht, erpressbar ist beziehungsweise von ausländischen Diensten oder Extremisten angeworben werden könnte./hoe/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen